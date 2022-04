Jorge Braz vai ser distinguido com Título de Embaixador do Alto Tâmega

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) está a organizar uma cerimónia em homenagem a Jorge Braz – Selecionador Nacional de Futsal, que decorrerá no próximo dia 26 de abril, terça-feira, pelas 12h00, no Posto de Turismo do Alto Tâmega.

A iniciativa surge no âmbito da rede de Embaixadores do Alto Tâmega que a CIMAT se encontra a criar e na qual Jorge Braz será o primeiro a receber tal distinção. A ocasião contará com um momento musical apresentado pela Academia de Artes de Chaves, seguida de um vídeo evocativo, culminando com a entrega da distinção pelo Presidente da CIMAT, Amílcar Castro Almeida.

O objetivo da rede de Embaixadores do Alto Tâmega é reconhecer o valor de cidadãos oriundos do território que nas mais variadas áreas de atividade, têm tido um percurso de excelência, mantendo o orgulho nas suas origens e tendo como princípios a humildade e a capacidade de superação.

Esta distinção de “Embaixador do Alto Tâmega” contribuirá também para o reforço do networking que em conjunto com muitas outras iniciativas levadas a cabo, têm aumentado o reconhecimento e o valor da marca “Alto Tâmega”.