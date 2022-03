Jorge Marinho apresentou livro “Os Contos de Miguel Torga: Natal e Um Roubo”

A apresentação do livro de banda desenhada “Os Contos de Miguel Torga: Natal e Um Roubo”, do artista plástico, Jorge Marinho, decorreu no passado dia 26 de março, no auditório do Espaço Miguel Torga.

Licenciado em Artes Plásticas, pela Universidade do Porto, Jorge Marinho, especializado em técnicas de impressão, escultura, modelismo e desenho do corpo, escolheu o Espaço Miguel Torga como palco para a apresentação da sua mais recente obra de arte.

No decorrer desta ação cultural, lembra que foi no dia 17 de outubro de 2020, que desenhou a primeira de muitas pranchetas que fazem parte da ilustração deste livro. Dois dos imensos contos de Miguel Torga foram assim apresentados através de uma abordagem inovadora, uma vez que se afasta daquilo que é comum em banda desenhada, as chamadas, histórias aos quadradinhos. O artista foi mais além e apresenta um livro inédito, dando desta forma uma nova abordagem aos contos de Miguel Torga, aplicando-lhes a 9ª arte, que não existira até ao momento. Assim, Jorge Marinho, deu início ao seu projeto, que passa por ilustrar toda a produção contista de Miguel Torga, estreando-se com o conto “Um Roubo”, do livro Contos da Montanha e “Natal”, do livro Novos Contos da Montanha.Na sessão estiveram presentes, a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Dr.ª Helena Lapa, o Diretor do Espaço Miguel Torga, João Luís Sequeira, Dr. A.M. Pires Cabral, que emotivamente discursaram, por se tratar de um artista da terra.“Que nunca lhe falte a coragem, porque a competência, essa, sabemos bem que nunca lhe faltará”, A.M. Pires Cabral.