Jornada Memória & Esperança na Escola Secundária Camilo Castelo Branco

No dia 22 de outubro, decorreu, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, a atividade “Jornada Memória & Esperança” que se traduziu numa multiplicidade de ações ao nível da comunidade e pretendeu fazer memória das vítimas da pandemia de Covid-19, homenageando todos quantos se entregaram ao atendimento dos que foram contagiados.

Esta pandemia foi um enorme desafio, experienciado por todos, e envolveu questões fundamentais da existência individual e coletiva, evidenciando dimensões fulcrais de aprendizagem da cidadania. Nesse sentido, constituiu um motivo excelente para trabalhar pedagogicamente as preocupações e os objetivos que constam da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.

Procurou-se, assim, envolver todos os membros da comunidade escolar e promover atividades que dessem sentido e horizonte ao que a escola e a comunidade educativa viveram no período pandémico. Propuseram-se trabalhos de pesquisa e produção de materiais em linguagens diversas: escrita, desenho, gráficos,cartazes, pequenos vídeos e podcasts, slide shows, performances, músicas…

Construiu-se um memorial (cápsula do tempo, enterrada nos espaços escolares, com as mensagens de toda a comunidade educativa), onde foi dada voz aos alunos, aos professores, aos pais e aos assistentes operacionais. A plantação de duas buganvílias quis simbolizar a alegria e a resiliência que todos mostraram perante as dificuldades. Quando estas florirem, serão o testemunho vivo da esperança que se quer transmitir.

A solenidade do momento foi reforçada aquando da audição do hino nacional, interpretado pelos alunos da escola que frequentam o Conservatório de Música de Vila Real, e de uma música interpretada por outros dois estudantes. Depois da leitura de um poema de um aluno sobre sentimentos em tempo de Covid, a Diretora da escola selou a cápsula do tempo, demonstrando, desta forma, o desejo de partilhar com os vindouros a vivência, na primeira pessoa, de momentos invulgares e pretendendo que as mensagens de esperança fortaleçam a comunidade escolar.

Sabe-se que as escolas foram um dos terrenos em maior evidência nesta pandemia. A experiência de confinamento foi uma prova especialmente dura para os alunos e representou um desafio de grande envergadura para todos os agentes educativos (alunos, professores, funcionários, pais e encarregados de educação).

Fez sentido, por isso, que a Camilo, com os seus alunos, professores, enfermeiros, pessoal não docente, pais e encarregados de educação e outros parceiros envolvidos no Projeto Educativo da escola, congregassem esforços para levar a bom porto esta atividade tão simbólica, valorizando as histórias, as aprendizagens, os pontos de vista e os sonhos que as crianças e os jovens fizeram desta pandemia.

São duas as mensagens a guardar: há vidas e pessoas por detrás dos números e das estatísticas, sendo que, de muitas delas, nem sequer se pôde fazer o luto; por outro lado, há aprendizagens feitas nestes dezoito meses que se devem reter e traduzir em ação no futuro.

A equipa de comunicação