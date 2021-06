Jornadas de Juventude Eurocidade Chaves-Vérin realizam-se a 18 e 19 de junho

A Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) promove as Jornadas de Juventude Eurocidade Chaves-Vérin, em Chaves, com o intuito de reunir jovens e associações juvenis, do Norte de Portugal e da Galiza, num evento que tem como foco a participação dos jovens no desenvolvimento destas Eurorregiões.

Estas Jornadas, organizadas no âmbito do projeto Eurocidade 2020 Chaves-Vérin, pretendem ser um momento de capacitação de juventude orientado para a iniciativa e empreendedorismo jovem, através de masterclass, youth talks e team building, dedicados à Educação Não Formal, ao Smart and Digital Youth Work e ao Empreendedorismo e Participação Jovem.

“Há vários anos que promovemos estes encontros com o objetivo de desenvolver o sentido de cooperação entre os territórios da raia de Portugal e Espanha, incutindo valores e boas práticas entre jovens, ativando-os e empoderando-os como agentes de cooperação transfronteiriça, através do desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias inovadoras que contribuam para a sua capacitação”, refere Tiago Manuel Rego, presidente da FNAJ.

Através de projeto Eurocidade 2020 Chaves Vérin, a FNAJ pretende contribuir para a promoção de um espaço de cooperação transfronteiriça, gerador de um crescimento inteligente, inclusivo e sustentável para a melhoria de vida dos seus cidadãos, em particular os jovens, em linha com a estratégia europeia para a juventude e a visão dos jovens europeus, plasmada nos Youth Goals.

As Jornadas de Juventude Eurocidade Chaves-Vérin realizam-se nos dias 18 e 19 de junho, na cidade de Chaves.