Jornal do Luxemburgo faz viagem a Fiolhoso, a aldeia mais “luxemburguesa” de Portugal

Fundado em 1848, o “Luxemburge Wort” é o principal diário do grão-ducado. O jornal centra-se na atualidade local, mas abre as suas páginas às temáticas europeias e da emigração.

No passado domingo, 15 de maio, a publicação dedicou um texto, intitulado “Un voyage dans le village le plus «luxembourgeois» du Portugal (Uma viagem à aldeia mais “luxemburguesa” de Portugal), num artigo que já tinha sido publicado pela primeira vez no semanário português “Contacto” a 6 de maio e agora surge com diversas atualizações da autoria de Maria Monteiro.

O texto inicia com uma simples questão: “Durante cada período de férias, centenas de pessoas viajam do Luxemburgo para uma pequena aldeia portuguesa. O que torna Fiolhoso tão especial?”

Na praça central de Fiolhoso, logo a seguir à saída da EN 212, um grande guarda-sol com a palavra “Diekirch” prefacia a história de uma comunidade repartida pelos mais de 1.800 quilómetros que separam os dois países. Ao início da tarde, o salão de visitas da aldeia, que está quase deserto nos outros dias do ano, conta com cerca de uma dezena de convidados que se recostam na esplanada e põem a conversa em dia.

Num lugar onde o ritmo da vida é definido por quem não está, basta olhar para o calendário para perceber a razão deste movimento. Estamos na semana da Páscoa, uma das épocas festivas que, a par do Natal e das Festas de Fiolhoso, em agosto, marcam o regresso e o reencontro de muitas pessoas que têm um pé em Portugal e outro no Luxemburgo.