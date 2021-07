José Gomes recandidata-se à Junta de Freguesia de Lordelo

José Gomes vai recandidatar-se à Junta de Freguesia de Lordelo, no concelho de Vila Real. O atual presidente da Junta de Freguesia vai encabeçar a candidatura independente, com apoio do PS, “Amar Lordelo”, com o objetivo de “continuar a ajudar a construir o futuro da freguesia”.

“Esta candidatura é um projeto que conta com muitas pessoas em torno de um objetivo comum: Lordelo. É um prazer, para mim, ser candidato a Presidente numa lista que reúne pessoas tão capazes, pessoas de diversas áreas profissionais e ideologias políticas; pessoas tão diferentes, unidas em prol de um projeto conjunto, Amar Lordelo”, informou o cabeça de lista.

José Gomes é funcionário da Câmara Municipal de Vila Real. Lidera a Junta de Freguesia desde 2013.