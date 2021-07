José Gonçalves reuniu com Bombeiros Voluntários do Peso da Régua

A candidatura à Câmara Municipal de Peso da Régua, liderada por José Manuel Gonçalves, reuniu ontem com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua.



Na reunião, foi destacada “a importância do trabalho desta Associação, da dedicação de cada um dos Bombeiros que a integram, que, diariamente, dão o melhor do seu esforço humano e voluntário, por forma a assegurar o bem-estar e segurança da comunidade reguense”.



“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua é um elo fundamental da cadeia do trabalho social, transversal à saúde. O futuro trará desafios exigentes, para os quais precisaremos do contributo destas mulheres e homens. Não temos dúvidas de que estarão sempre disponíveis. O nosso compromisso vai no sentido de reforçar competências, de continuar a apoiar esta Associação, por forma a garantir a capacidade premente de resposta e a eficácia da mesma. Estamos certos de que os nossos bombeiros continuarão a cumprir exemplarmente a sua missão, em prol de todos os reguenses”, declarou a candidatura em comunicado.