José Manuel Gonçalves (PSD) reeleito presidente da Câmara da Régua

José Manuel Gonçalves, candidato do PSD às Eleições Autárquicas 2021, realizadas dia 26 de setembro, foi reeleito presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua.

O social-democrata conquistou 53,66 % do eleitorado, com 4.827 votos. O PS ficou atrás com 36,79 % da votação e 3.310 votos. O PSD elege, asim, quatro vereadores, contra três do PS.

Em terceiro lugar ficou o Bloco de Esquerda (BE), com 2,20 % e 198 votos, seguido do Chega (1,93 % e 174 votos), CD (1,57 % e 141 votos) e CDS-PP (0,62 % e 56 votos).

A abstenção foi de 41%.