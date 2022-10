José Miranda da Silva reeleito presidente da concelhia de Vila Real do PS

No dia 7 de outubro decorreram as eleições dos órgãos locais para o mandato 2022/2024 do Partido Socialistas (Comissão Política Concelhia do PS de Vila Real e Estrutura Concelhia das Mulheres Socialistas- Igualdade e Direitos).

José Manuel Miranda da Silva, Presidente da Comissão Política do PS, viu renovado o seu mandato afirmando que este resultado reforça a confiança demonstrada pelos/as militantes nesta equipa sentindo-se “lisonjeado e confiante neste renovado desafio”.

Nesta que foi a segunda eleição concelhia para a estrutura feminina local das Mulheres Socialistas- Igualdade e Direitos, foi eleita Mafalda Vaz de Carvalho como coordenadora concelhia, afirmando o “importante papel que esta estrutura tem para o contributo mais participado, mais igualitário e coeso de um Partido de enorme relevância”.