José Pedro Fontes venceu o Rali da Água – CIM do Alto Tâmega

A dupla José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) sagrou-se vencedora, este domingo, do Rali da Água-CIM Alto Tâmega, quinta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), organizada pelo CAMI Motorsport, depois de bater Bruno Magalhães por uma margem de 3.5 segundos.

O rali transmontano foi verdadeiramente empolgante em termos competitivos, já que apenas ficou decidido nos 12,8 quilómetros da segunda passagem pelo troço de Boticas/Vidago, o nono e último da competição. A luta pela vitória teve, ainda, como protagonista Armindo Araújo, que liderou durante a etapa de sábado, embora ao final do dia dispusesse de apenas um segundo de vantagem face a Bruno Magalhães. Armindo Araújo completou o pódio e manteve a liderança do CPR, que continua a ter Ricardo Teodósio no segundo lugar e Bruno Magalhães em terceiro.

O triunfo nas duas rodas motrizes pertenceu a Carlos Fernandes (Peugeot 208 Rallye4), enquanto nos Clássicos a vitória foi de Nuno Carreira (Subaru Impreza) e no Campeonato de Ralis do Norte de Fernando Peres (Mitsubishi Lancer).

Classificação final:

1º, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5), 58m53,0s

2º, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5), a 3.5s

3º, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5), a 12.5

4º, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5), a 15.6

5º, Bernardo Sousa/Vítor Calado (Skoda Fabia R5), a 1m14.2s

6º, Iago Caamaño/Javier Varela (Citroen C3 R5), a 2.51.9

7º, Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5), a 3.23.6

8º, Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rallye4), a 4.19.2

9º, Luís Delgado/Jorge Henriques (Peugeot 208 Rallye4), a 4.22.9

10º, Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia R5), a 4.23.5C

AMPEONATOAbsoluto: 1º, Armindo Araújo, 105 pontos; 2º, Ricardo Teodósio, 101; 3º, Bruno Magalhães, 93; 4º, José Pedro Fontes, 84; 5º, Bernardo Sousa, 67.