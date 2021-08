José Presa assume liderança da APEF

A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) elegeu José Presa como presidente da direção para o biénio 2021-2023. José Presa é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, especialista em Medicina Interna e com dedicação às doenças do Fígado no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) há mais de 20 anos, dirigindo presentemente a Unidade de Hepatologia deste Centro Hospitalar.

Esta nova direção pretende reforçar o posicionamento institucional da Associação e revitalizar a hepatologia a nível nacional, mantendo a cooperação com as associações congéneres. A renovação geracional, a promoção da produção científica nacional na área das doenças hepáticas, e a formação de interlocutores privilegiados para os temas do fígado, continuarão a ser uma prioridade.

“Encaro esta eleição com grande orgulho, mas ao mesmo tempo com uma enorme responsabilidade, pois, nos próximos dois anos, um dos grandes projetos que vamos implementar será o da Hepatologia em Rede. Esta terá três vertentes complementares: a convergência na APEF do conhecimento sobre o que cada centro nacional em hepatologia faz; a centralização dos contactos de centros de referência no estrangeiro, de modo a que os nossos associados em formação especifica possam colher na APEF toda a informação fidedigna antes de efetuarem as suas escolhas; e transformar a APEF num hub científico.”, refere José Presa.

A nova direção é também constituída pelos médicos Arsénio Santos (Vice-Presidente), Susana Lopes (Secretária-Geral), Sofia Carvalhana (Tesoureira), Alexandra Rosu (Vogal), Luís Maia (Vogal) e Sónia Sousa Fernandes (Vogal). A Assembleia-Geral é constituída pelos médicos Luís Jasmis (Presidente), Dário Gomes (Vice-Presidente) e Mariana Cardoso (Vogal). O Conselho Fiscal é constituído por Adélia Simão (Presidente), Ângela Rodrigues (Secretária do Conselho Fiscal) e Catarina Martins (Vogal).