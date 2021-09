José Rodrigues Paredes, candidato do PSD/CDS-PP às Eleições Autárquicas 2021, realizadas dia 26 de setembro, foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Alijó, para um segundo mandato.

A coligação PSD/CDS-PP venceu com 59,9% da votação, com 4.441 votos, seguido do PS, com 30,87% e 2.285 votos. Em terceiro lugar ficou o Chega, com 1,92% e 142 votos. Por fim, a CDU conquistou 1,77%, e 131 votos.

O PSD/CDS-PP conseguiu cinco vereadores, contra apenas dois do PS.

A abstenção foi de 35%.