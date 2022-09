Jovem de 23 anos detido por tráfico de estupefacientes em Chaves

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, ontem, dia 28 de setembro, deteve um homem de 23 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Chaves.

Na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de seis meses, foi possível apurar que o suspeito adquiria produto estupefaciente na zona do Grande Porto, para depois comercializar a referida substância no concelho de Chaves.

No decorrer das diligências policiais, os militares da Guarda deram a cumprimento a um mandado de busca domiciliária e dois mandados de busca não domiciliária em veículo, que culminaram na apreensão do seguinte material: 143 doses de haxixe; Duas doses de cannabis; Um telemóvel; Uma balança; Uma viatura; 570 euros em numerário.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, hoje, dia 29 de setembro, no Tribunal Judicial de Chaves, para aplicação de medidas de coação.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Chaves e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).