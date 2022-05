Jovem detido em Alijó por posse de armas proibidas

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Alijó, no dia 2 de maio, deteve um homem de 21 anos por posse de armas proibidas, em Alijó.

Na sequência de uma investigação por ameaças com recurso a arma de fogo, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de quatro mandados de busca, uma domiciliária, duas em viaturas e uma em garagem, que resultaram na apreensão do seguinte material: Uma arma branca; Uma arma de airsoft; Três cartuchos de calibre 12; 35 munições de calibre 6.35 mm; 412 chumbos; Uma soqueira.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alijó.