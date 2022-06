Jovem vila-realense escolhida para participar num encontro na Comissão Europeia

Na sequência da pandemia de COVID-19, a União Europeia designou 2022 Ano Europeu da Juventude. Esta pandemia tem sido um período especificamente difícil para as gerações mais jovens. Assim, à medida que a sociedade em geral recupera dos seus efeitos, para ultrapassar a crise é essencial dialogar com os jovens e compreender as suas preocupações.

Sabendo que os jovens são dos mais importantes agentes de mudança e são essenciais para a construção de sociedades pacíficas e democráticas, com o alto patrocínio do Comissário Nicholas Schmit, que tutela o Emprego e os Direitos Sociais na União Europeia, 12 jovens europeus, foram escolhidos para debaterem ideias para políticas europeias, relativamente à sua faixa etária, que promovam a coesão social, através da implementação de medidas de proteção social; de rendimento mínimo e remuneração mínima; de promoção do acesso ao primeiro emprego; entre várias outras matérias.

A jovem vila-realense, Lia Melo, que se encontra, presentemente, em Londres a terminar a Licenciatura em Música, na Royal College of Music, a mais prestigiada Universidade de Música na Europa, pertencendo, também, ao Staff da Orquestra de Jovens da União Europeia, colaboração que iniciou no pretérito ano, com o cargo de “Projects and Orchestra Assistant”, foi a única portuguesa a ser selecionada para se deslocar a Bruxelas e participar neste encontro.

As sessões de trabalho foram intensas e produtivas e contaram, no seu final, com a presença do Comissário Nicholas Schmit que agradeceu, pessoalmente, a este grupo de jovens, os seus contributos para uma clarificação de ideias a serem transformadas em políticas ativas de apoio às gerações mais jovens.

Mais uma experiência gratificante, para esta nossa conterrânea que continua a representar Vila Real ao mais alto nível.

Escola Secundária de S. Pedro