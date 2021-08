João André, um jovem vila-realense, está desaparecido desde as 9 horas da manhã de ontem.

A família já alertou para o seu desaparecimento, todavia, numa publicação das redes sociais, adianta que não sabe ao certo o que levava vestido, mas que não levava os seus pertences (a mochila e o telemóvel).

A família apelou ainda a quem souber do seu paradeiro para entrar em contacto com as autoridades.

(Em atualização)