Jovens da Diocese de Vila Real preparam a Jornada Mundial da Juventude – Lisboa 2023

Realizou-se no domingo, dia 20 de fevereiro, uma caminhada com os jovens do arciprestado Douro I, na paróquia de Santa Maria de Sedielos, do Concelho de Peso da Régua.

Desde a igreja paroquial até à capela de S. Tiago, além da caminhada física, os jovens percorreram todo o percurso das 14 Jornadas Mundiais da Juventude realizadas até hoje, desde Roma, em 1986, até ao Panamá, em 2019.

A caminhada foi também espiritual, refletindo os respetivos temas das Jornadas e as interpelações que os papas fizeram aos jovens em cada uma delas.

Estiveram presentes na atividade dezenas de jovens e outras pessoas da comunidade das diferentes paróquias e grupos do Arciprestado, como Grupo de Jovens Trilho de Maria, Golfinhos da Paz, Escuteiros de Moura Morta e Godim, Jovens Abundantes, Coro Jovem de Godim, Grupo de Adolescentes de São Miguel de Lobrigos e paróquias de Alvações do Corgo e Vila Marim. Estiveram ainda presentes três Sacerdotes e uma Irmã Religiosa.

Espera-se que toda esta caminhada até Lisboa seja também espiritual e seja para os nossos jovens uma preparação que os fortaleça e motive em cada passo do caminho até à Jornada Mundial da Juventude em 2023.

Caminhamos juntos, Rumo às JMJ Lisboa 2023.

Isabel Rebelo