Jovens da região com entrada gratuita em espaços culturais a 12 de agosto

A Direção Regional de Cultura do Norte associa-se à celebração do Dia Internacional da Juventude e concede entrada gratuita a espaços culturais a todos os jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos de idade.

O Dia Internacional de Juventude é celebrado no dia 12 de agosto desde 1999, depois da resolução 54/120 da Assembleia Geral das Nações Unidas que endossou as recomendações feitas pela Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude que decorreu em Lisboa entre 8 e 12 de agosto de 1998.

Dado o impacto catalisador da juventude nas várias áreas da sociedade, é definido, anualmente, um tema sobre o qual se deve refletir e evidenciar à sociedade, em geral, os contributos da juventude para um mundo mais justo, equilibrado e intergeracionalmente mais equitativo.

Assim, as Nações Unidas definiram “Transforming Food Systems: Youth Innovation for Human and Planetary Health”, como o tema do Dia Internacional de Juventude de 2021, tendo por objetivo destacar que a transformação inovadora para a saúde global terá de passar pelo envolvimento e participação efetiva da população jovem.

Considerando a importância do tema e associando-se à celebração do Dia Internacional de Juventude, a Direção Regional de Cultura do Norte determinou que seja concedida entrada gratuita a todos os jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos, nos museus, monumentos e demais equipamentos culturais sob gestão da DRCN, no período de 9 a 14 agosto 2021.

A lista do Património a Norte onde será aplicada a gratuitidade de acesso pode ser consultada aqui: https://culturanorte.gov.pt/patrimonio-a-norte/