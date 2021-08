Jovens do campo de férias de Boticas experimentam golfe em Vidago

As crianças dos 8 aos 14 anos que participam nos “Ateliers de Verão” visitaram na passada quinta-feira, dia 5 de agosto, o campo de golfe do Clube de Golfe de Vidago.

Um dia diferente e divertido para os mais pequenos que tiveram a oportunidade de aprender a jogar golfe, assim como participar noutro tipo de brincadeiras ao ar livre. A visita permitiu ainda a realização de um piquenique em pleno contacto com a natureza.

Recorde-se que as atividades de Ocupação de Tempos Livres são promovidas pela Câmara de Boticas em colaboração com o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas e com o projeto CLDS 4G “Boticas ComVida” e permitem que as crianças e jovens possam ocupar as férias escolares de forma ativa e divertida, através da participação em diversas atividades de caráter lúdico, desportivo e cultural.