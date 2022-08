Jovens do concelho de Boticas participam na 16ª edição da Universidade Júnior

Cerca de três dezenas jovens do Concelho de Boticas participaram, entre os dias 25 e 29 de julho, na 16ª edição da Universidade Júnior, iniciativa promovida pela Universidade do Porto (UP) e à qual o Município de Boticas se associou mais uma vez.

A participação da comitiva botiquense naquele que é considerado o maior programa nacional de iniciação ao meio universitário, destinado aos estudantes do 5º ao 11º ano de escolaridade, permitiu aos jovens conhecer as 14 faculdades da UP, a Escola de Negócios – Porto Bussines School, várias unidades de investigação e também participar em diversas atividades e projetos relacionados com as ciências, tecnologias, humanidades, artes e desporto.

A iniciativa visa promover o gosto pelo conhecimento em múltiplas áreas, suscitar o interesse pelos estudos superiores, proporcionar a familiarização com o ambiente académico e, ainda, contribuir para a escolha de um percurso vocacional dos participantes.

De salientar que à semelhança das edições anteriores, a Câmara Municipal de Boticas suporta a totalidade das despesas inerentes à presença dos jovens na Universidade Júnior, nomeadamente através do pagamento da propina, alojamento e transporte.