Junho no Teatro de Vila Real com diferentes géneros artísticos

Em Junho o Teatro de Vila Real apresenta um conjunto de propostas que permite fruir diferentes géneros artísticos, com um particular enfoque na música clássica.

O mês abre com La Lys War Songs, o primeiro momento em Vila Real do ciclo de programação em rede ‘Palavras Cruzadas’. Trata-se de um espectáculo de poesia e música de teor pacifista ou reflexivo sobre algumas das guerras do último século.

Ainda no âmbito do programa Palavras Cruzadas é apresentado no dia 11 o espectáculo ‘Inquietação com as Voltas do Mundo, da Esquiva Companhia de Dança, uma peça multidisciplinar inspirada na obra do poeta transmontano Aires Torres. Este espectáculo ocorre no jardim do Conservatório.

Na primeira quinzena têm lugar dois concertos de música de câmara, com a Camerata Atlântica e a Sinfonietta de Braga (esta com o violonista convidado Eliot Lawson, num concerto dedicado ao compositor Francisco de Sá Noronha produzido pela Musicamera).

Ainda no âmbito da música, uma referência ao representantes portugueses no festival da Eurovisão, os The Black Mamba, que actuam num concerto agendado em parceria com os Serviços de Animação e Turismo do Município de Vila Real.

A produção artística local tem duas presenças, com a peça ‘Histórias da Vermelhinha, da Filandorra – Teatro do Nordeste, e a Tuna Eléctrica da Timpeira.

Para o público infantil e familiar o Teatro de Marionetas do Porto apresenta «Lições de Voo’.

O cinema inclui três propostas, além da sessão mensal do Shortcutz Vila Real: o filme iraniano ‘Diapasão’, o documentário ‘Quem Escreverá a Nossa História’ e ‘Cinco Dias, Cinco Noites’, de José Fonseca e Costa.

A encerrar o mês, a Companhia Paulo Ribeiro leva ao palco ‘Last’, uma peça que coreografa os últimos quartetos de cordas de Beethoven e conta com interpretação musical ao vivo do Quarteto de Cordas de Matosinhos.

Os blhetes estão disponíveis no Teatro e na Ticketline.

Reservas: bilheteira@teatrodevilareal.com

Mais informações em breve disponíveis em www.teatrodevilareal.com