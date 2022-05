Juniores “B” do GD Boticas sagraram-se campeões distritais da divisão de honra

A equipa de Juniores “B” (Juvenis) do Grupo Desportivo de Boticas (GD Boticas) sagrou-se campeã distrital de futebol na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Vila Real (AFVR), recebendo o respetivo troféu no passado domingo, depois do jogo referente à última jornada da competição, em que venceu o Mesão Frio por 6 – 0.

O Complexo Desportivo de Boticas foi assim palco da festa, com jogadores, treinadores e dirigentes do clube a celebrarem o título de campeões e a receberam a taça e respetivas medalhas.

À festa juntaram-se também os familiares e amigos dos atletas, que aplaudiram a conquista do título a partir das bancadas do Estádio Municipal.

O Município de Boticas congratula o GD Boticas pelo feito alcançado e parabeniza toda a estrutura desportiva do clube pela dedicação e fair-play demonstradas ao longo da competição.

A Câmara Municipal de Boticas fez-se representar na cerimónia de entrega do troféu através do seu Vice-presidente, Guilherme Pires.

GC da CM de Boticas