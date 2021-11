Juntas de Freguesia de Sabrosa reuniram com executivo municipal

Os representantes das Juntas de Freguesia de Parada de Pinhão, Torre do Pinhão, S. Lourenço de Ribapinhão e Paços reuniram, no passado sábado, com o novo executivo municipal, liderado por Helena Lapa, no âmbito das reuniões descentralizadas que este está a promover com vista à elaboração do novo Orçamento Municipal.

Nos diferentes momentos, foram identificadas prioridades a serem resolvidas em cada uma das áreas administrativas geridas pelos presentes, que agora serão vertidas no documento que permitirá as supressões da mesmas.