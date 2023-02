Juramento de Bandeira do RI 19 em Boticas 

Esta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, Boticas vai acolher a cerimónia do Juramento de Bandeira do 1º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército – 2023, promovida pelo Regimento de Infantaria n.º 19 de Chaves.

A cerimónia terá lugar no Largo de Nossa Senhora da Livração, a partir das 11h00, e contará com a participação de 65 instruendos, pretendendo ser um acontecimento ímpar para os instruendos e seus familiares, a maioria de visita a Boticas pela primeira vez.

A cerimónia é aberta ao público.

