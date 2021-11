Juventude de Vila Real a caminho da Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023

Neste domingo de Cristo-Rei, dia 21 de novembro, celebrou-se o Dia Mundial da Juventude nas Igrejas locais.

A Diocese de Vial Real marcou esta celebração primeiro com uma Vigília de Oração, no sábado à noite, presidida pelo Senhor Bispo, D. António Augusto de Azevedo, que contou com a presença de uma centena de jovens oriundos de todos os Arciprestados da diocese.

Nesta vigília realizou-se a tomada de posse dos órgãos do Comité Organizador Diocesano para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, do qual será coordenador o Pe João Curralejo, e é constituído pelos jovens que já trabalhavam no Departamento diocesano da Pastoral da Juventude, Universidade e Vocações e representantes dos 8 Arciprestados da diocese, num total de 30 elementos.

Este Comité tem a missão de dinamizar os jovens para a participação na JMJ, estabelecer ligação com o Comité Organizador Local (COL), organizar a peregrinação dos símbolos da JMJ pela diocese em setembro de 2022, auxiliar a preparação da diocese para o acolhimento da JMJ 2023, promover a formação de voluntários e famílias de acolhimento, acolher e acompanhar os peregrinos que se inscrevam para a semana de pré jornada na Diocese, entre outros.

No domingo a celebração continuou agora a nível paroquial com a presença dos símbolos das Jornadas Mundial da Juventude (a cruz e o ícone de Nossa Senhora) e a realização da oração oficial da Jornada na Eucaristia dominical.

O tema proposto pelo Papa Francismo para este ano enquadra-se na caminhada temática até à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em 2023, este ano propondo aos jovens a reflexão do apelo escutado por S. Paulo no caminho de Damasco: “Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!” (At 26,16).

Foram também partilhados nas redes sociais, pelo Comité Organizador Diocesano, vídeos com a participação de muitos jovens de toda a diocese com a temática “Ser Jovem é…”.

Até ao presente ano, o Dia Mundial da Juventude tinha sido celebrado no Domingo de Ramos, no entanto, o Papa Francisco decidiu que, a partir de 2021, esta data se celebraria, em cada diocese, no Domingo de Cristo-Rei.

Isabel Rebelo