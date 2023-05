Karate de Vila Real com mais um campeão nacional

Realizou-se no fim de semana de 6 e 7 de maio, em Paços de Ferreira, o Campeonato Nacional de Karate – Infantis, Iniciados e Juvenis, uma organização da Federação Nacional de Karate Portugal.

Numa prova onde estiveram presentes mais de 600 atletas do continente e ilhas, a Academia de Karate de Vila Real fez-se representar com os seus melhores competidores apurados para esta fase.

Destaque para Rodrigo Lopes que, pelo segundo ano consecutivo, se sagrou Campeão Nacional desta vez no escalão Juvenil-60kg, demonstrando determinação e superioridade perante todos os seus adversários.

Com distinção, Leonor Braga que com um bom nível técnico e tático subiu ao 3° lugar no pódio em Kumite Juvenil -40kg.

Com provas de excelente qualidade e alcançando um 5º lugar estiveram os atletas Inês Paulo, Carlos Rodrigues, Fernanda Rodrigues e Ana Silva, uma demostração do trabalho que tem sido desenvolvido nestes escalões, aumentando e desenvolvendo as suas capacidades técnicas e táticas e tornando estes atletas cada vez mais fortes a cada dia que passa.