Laboratório AquaValor marca presença regular nas sedes de concelho do Alto Tâmega

Uma vez concluído o reconhecimento do Laboratório de Caracterização de Águas (LCA) do AquaValor pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), esta entidade irá dar início já a partir da próxima semana a um serviço de atendimento regular nas sedes dos seis concelhos do Alto Tâmega e Barroso, com o objetivo de dar a conhecer às empresas, instituições e particulares os seus serviços e âmbito de ação.

O LCA dispõe de instalações e atendimento permanente na sua sede em Chaves (Rua Dr. Júlio Martins, instalações do Antigo Magistério), mas, visando uma maior aproximação às empresas/instituições e população do território, irá, em parceria com os municípios, disponibilizar um serviço de atendimento nas instalações camarárias, de acordo com o calendário das feiras municipais. Este trabalho irá iniciar-se já no dia 23 de fevereiro (quinta-feira) na Câmara Municipal de Montalegre, percorrendo a partir desta data as sedes de concelho de acordo com a ocorrência das suas feiras mensais.

Este é um laboratório especializado na colheita e caracterização de águas, equipado com tecnologia de ponta, sendo constituído por uma equipa multidisciplinar altamente qualificada. O LCA realiza análises a um leque vasto de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos (incluindo Legionella), para verificar a conformidade com a legislação vigente e assegurar uma qualidade da água adequada segundo a sua finalidade: águas de consumo, águas naturais doces (superficiais e subterrâneas), águas de processo, águas minerais naturais de nascente e termais e águas de piscina.

O LCA é considerado peça chave para responder não só às necessidades técnicas de controlo analítico da qualidade da água, mas, sobretudo, à necessidade de valorização e inovação daquele que é considerado o recurso distintivo e agregador do território – a Água.