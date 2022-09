Lamego acolhe “Conferência Murganheira”com oradores de prestígio

Após o sucesso das anteriores edições, regressa no próximo dia 24 de setembro, a “Conferência Murganheira” que vai reunir na cidade de Lamego dois oradores de grande prestígio nacional: o patologista Manuel Sobrinho Simões e o psiquiatra Júlio Machado Vaz. Uma conversa para a vida que abordará o conhecimento, o pensamento, a ciência e a sociedade. “À Saúde com Old Friends” é o tema escolhido para as intervenções deste ano.



À sexta edição, a “Conferência Murganheira” será transmitida em direto, pela primeira vez, na Antena 1, numa conversa moderada pelos jornalistas Miguel Soares e Tiago Alves que chegará a casa de todos os portugueses.

Manuel Sobrinho Simões é um reputado médico patologista e diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular e Celular da Universidade do Porto (IPATIMUP), enquanto que Júlio Machado Vaz é médico psiquiatra, professor universitário e autor de quase vinte livros, colaborando há várias décadas com a imprensa, a rádio e a televisão, onde participa regularmente para abordar temas ligados à sexologia clínica.

O evento decorre no Teatro Ribeiro Conceição, a partir das 16 horas. A entrada é livre.

GC CM