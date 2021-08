Lamego acolhe emissão das “7 Maravilhas da Nova Gastronomia”

Lamego vai ser cidade-anfitriã do concurso “7 Maravilhas da Nova Gastronomia” que a RTP está a promover. Numa emissão especial conduzida por José Carlos Malato, Joana Teles e Rita Belinha, a Av. Dr. Alfredo de Sousa, aos pés do Santuário dos Remédios, vai ser palco da realização de uma pré-final dedicada a uma das sete categorias a concurso: Petiscos, Pratos Vegetarianos, Pratos Veganos, Peixe e Marisco, Pratos de Carne, Cozinha Molecular e Doçaria. O programa será transmitido em direto, no dia 16 de agosto, pela RTP1 e RTP Internacional e constituirá uma oportunidade única para divulgar, ao país e ao mundo, o património gastronómico e turístico de Lamego.

Recorde-se que, no ano passado, as Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios foram eleitas, através de votação popular, uma das “7 Maravilhas da Cultura Popular” de Portugal. Entre as 504 candidaturas iniciais submetidas a concurso, a “Romaria de Portugal” conquistou esta distinção como expressão da autenticidade e religiosidade de Lamego e da região do Douro.