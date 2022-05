Lamego acolhe formação sobre o Caminho de Santiago na região

Em Ano Xacobeo – Ano Santo Compostelano, a Câmara Municipal de Lamego promove uma ação de formação no próximo dia 9 de junho, pelas 15 horas, que visa promover e divulgar os itinerários de peregrinação que cruzam este território em direção a Compostela.

Os Caminhos de Santiago são hoje um fenómeno cultural e turístico que regista um crescimento exponencial, revestindo-se de enorme potencial na valorização do património da região e, em simultâneo, como um produto turístico com reflexos nada despicientes na economia local.

Lamego, espaço privilegiado destes itinerários ao longo dos séculos, é hoje cruzado por dois dos mais concorridos e certificados Caminhos que importa conhecer e potenciar.

Aberta a toda a comunidade, esta ação de formação decorre no Núcleo Arqueológico da Porta dos Figos, no Bairro do Castelo, especialmente pensada para os agentes de turismo da região. As inscrições devem ser feitas até ao dia 3 de junho, através do e-mail rui.santos@cm-lamego.pt



O formador será o arqueólogo e historiador Joel Cleto, conhecido pelos seus programas televisivos sobre Património, docente na licenciatura em Turismo no ISAG – European Business School. Especialista na temática dos Caminhos de Santiago, é também autor de múltiplos estudos, artigos e livros sobre a temática, sendo responsável por um grande número de conferências sobre o tema em Portugal e no estrangeiro.

Esta ação está inserida na operação “Redes de Património e Caminhos em Ano de Xacobeo”, projeto desenvolvido em parceria entre os municípios de Lamego e Matosinhos e as associações ANCIMA e Lionesa, e apoiado pelo PO Regional NORTE2020.