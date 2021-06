Lamego acolhe meta final de prova inédita de ciclismo

As grandes emoções do ciclismo português regressam a Lamego no próximo domingo, dia 13, com o Grande Prémio Douro Internacional. Esta prova em estreia no calendário velocipédico nacional terminará nesta cidade, após desenrolar-se ao longo de cinco etapas, num percurso difícil com mais de 500 quilómetros. A meta final estará colocada na Av. Dr. Alfredo de Sousa, com a chegada do pelotão prevista acontecer por volta das 15h50.

Na linha de partida do Grande Prémio Douro Internacional vão estar 18 equipas portuguesas, num pelotão formado pelos nove conjuntos de elite nacionais mais as formações de clube sub-23, perspetivando-se por isso uma prova muito disputada por entre as paisagens da região duriense.

A nova prova do calendário nacional marca o regresso à estrada desta modalidade, após um ano muito condicionado pela pandemia, e contribuirá para a dinamização da economia local. “Lamego é Douro. É rio e serra. Assim sendo não podíamos deixar de dizer “presente” naquela que será a maior prova de ciclismo que se irá realizar por terras durienses. É com incontido orgulho que recebemos a primeira edição deste Grande Prémio, culminando a sua última jornada na nossa cidade”, destaca Ângelo Moura, Presidente da Câmara Municipal de Lamego.

A competição do Grande Prémio Douro Internacional vai para a estrada entre os dias 10 e 13 de junho, numa organização do grupo Global Media.