Lamego acolhe primeira exposição canina internacional no Centro Multiusos

A cidade de Lamego vai acolher de novo uma Exposição Canina Nacional e, pela primeira vez, uma Exposição Internacional. Dois importantes eventos de beleza canina, num único fim-de-semana (18 e 19 de junho), onde os mais belos exemplares de diversas raças podem ser admirados pelo público em geral no Centro Multiusos. A entrada é livre.

No sábado, dia 18, decorre a 11ª. Exposição Canina Nacional de Lamego, uma organização conjunta do Clube Português de Canicultura e do Município de Lamego, durante a qual os criadores competem com os seus exemplares de todas as raça pelos Certificados de Aptidão ao Campeonato Nacional de Beleza (CAC).

Esta iniciativa terá o seu ponto mais alto com a realização da 1ª Exposição Canina Internacional de Lamego, no domingo, com a tarimba da Fédération Cynologique Internationale, oportunidade para o público ver a desfilar nos ringues os melhores exemplares nacionais e internacionais, numa estreia em terras durienses. Para além do CAC, vão disputar também o Certificado de Aptidão ao Campeonato Internacional de Beleza (CACIB).