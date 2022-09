Lamego acolheu Ação de Promoção de Saúde Mental

No âmbito do projeto social “O Teu Bairro É o Nosso Bairro”, decorreu esta quarta-feira, dia 28, uma Ação de Promoção de Saúde Mental.

Um dia após vir a público que 42 mil alunos vão ter um plano de apoio à saúde mental já no início do próximo ano, o Núcleo Arqueológico de Lamego foi palco de momentos de partilha, debate e várias atividades práticas.



A psicóloga Aldara Maravilha deixou a certeza de que a saúde mental não deve ser desvalorizada e muito menos silenciada, referindo algumas dicas que devem ser tidas em conta diariamente, para um bem-estar pleno:

Procurar afastar-se ao máximo de momentos e pessoas tóxicas;

Não tentar controlar o que não é possível controlar;

Mudar a forma como olhamos para as coisas pode mudar o nosso estado de espírito;

Praticar o autocuidado, tirando tempo do dia para cuidar de si.

GC CM