Lamego acolheu Cerimónia Militar da GNR Viseu

O Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR) celebra esta semana o 13º aniversário com a atual designação e assinala 100 anos de presença ininterrupta em Lamego, com a instalação da 6ª Companhia desta força de segurança nesta cidade a 10 de junho de 1922.



Esta sexta-feira de manhã, dia 24, decorreu a Cerimónia Militar no âmbito deste programa de comemorações, presidida pelo Comandante da Unidade de Intervenção da GNR, Brigadeiro General Paulo Silvério. O evento começou com a integração do Estandarte Nacional na Formatura e as alocuções, a que se seguiu a imposição de condecorações e homenagem aos Mortos. Encerrou com o Desfile das Forças em Parada, na Rua D. Dinis, junto ao Centro Multiusos de Lamego.

O programa de comemorações do Dia do Comando Territorial de Viseu termina, este sábado, dia 25, com a realização do Concerto pela Orquestra de Câmara da GNR, no Teatro Ribeiro Conceição.

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, destaca o empenho e a vontade demonstrada pela GNR para bem servir a comunidade, com a máxima disponibilidade e proximidade, sob o lema “Pela Lei e Pela Grei”. A GNR Viseu possui 30 quartéis no distrito e é constituída por 857 militares e 62 civis.