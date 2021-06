“Lamego Ajuda” atende a mais de 400 ocorrências

O programa “Lamego Ajuda” superou a fasquia das 400 ocorrências realizadas, no âmbito do apoio social de emergência que presta na atual situação de pandemia. Promovido pelo Município de Lamego, este projeto auxilia e protege as pessoas mais vulneráveis do concelho, em particular a população idosa, ou em situação de isolamento social e sem retaguarda familiar.

As equipas do programa “Lamego Ajuda” entregam medicação e bens de primeira necessidade em casa dos lamecenses. Abrange, de igual modo, a cidade e as freguesias rurais. O serviço é gratuito e especialmente dirigido a grupos de risco.

Criado em março de 2020, também presta apoio psicossocial de emergência sobre questões de gestão emocional relacionadas com a pandemia. Nesta vertente, atendeu até ao momento a 50 ocorrências que necessitam de ajuda na gestão do isolamento, ansiedade e angústia motivados pelo período que atravessamos.

No quadro da atual ameaça à saúde pública, este programa municipal está disponível através do tel: 254 095 000 (Serviço Municipal de Proteção Civil) e do email: lamego.ajuda@cm-lamego.pt. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30.