Lamego: assinado contrato para construção de passagem inferior sob o Escadório do Santuário dos Remédios

A Câmara Municipal de Lamego assinou, no dia 31 de maio, o contrato de adjudicação referente à construção de uma passagem inferior desnivelada sob o Escadório do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios.

A obra, que se iniciará brevemente, tem como principal objetivo retirar os veículos automóveis do centro da cidade e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos munícipes. Por outro lado, esta nova passagem inferior permitirá também uma ligação mais rápida à A24 e ao nó de distribuição viária da Praça Dr. Fernando Amaral.

Inserida no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte, cuja candidatura foi aprovada em 6 de maio de 2021, num investimento de 2.121.780,00€, esta operação contemplará ainda intervenções nas áreas destinadas aos espaços exteriores adjacentes ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, onde se incluem a escadaria e o parque adjacente.