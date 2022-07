Lamego: ATL de Verão participa nas Olimpíadas da Programação

Cerca de duzentas crianças, dos 3 aos 12 anos de idade, que estão a participar nas Atividades de Tempos Livres (ATL) do Município de Lamego concorreram às Olimpíadas da Programação e Robótica. A iniciativa foi promovida no Centro Escolar de Lamego pelo projeto “Lamego Educa” – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.

Durante a manhã de 19 de julho, foram criadas estações com desafios bastante aliciantes para a sua idade, dedicados às seguintes temáticas: Robôs Pré-Programados, Programação em Code.org e mBlock, Construir e programar com recurso a Kit’s Lego Wedo e Spike.



Cada criança, ao longo dos desafios, preencheu o seu “ID de Programação e Robótica” com as competências adquiridas, a autonomia, a programação, a criatividade e a resolução. Os participantes receberam, neste dia, uma t-shirt e uma medalha de participação e aquisição de competências.

Financiado pelo NORTE 2020, o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar visa a melhoria do sucesso educativo e a redução do abandono escolar precoce.

GC CM de Lamego