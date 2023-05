Lamego atraiu todas as atenções do mundo equestre

Município de Lamego voltou a organizar a Grandiosa Feira de Santa Cruz, um evento de arte equestre de raiz popular que atraiu a atenção de milhares de entusiastas. Conhecido por “3 de Maio”, este certame ofereceu, ao longo de seis dias, um leque variado de atividades tradicionais.

As Corridas de Passo Travado, realizadas novamente na vila de Cambres, foram o momento mais alto, com a participação de 31 cavalos. Pelo segundo ano consecutivo, o cavaleiro Vítor Hugo, montando a “Milu”, superou toda a concorrência na pista.

No final, a organização atribuiu o Prémio “Rufino Rilhado” a Francisco Neto, tendo em conta a sua ligação, desde há muitos anos, à arte equestre e à tradicional Feira de Santa Cruz.



“O Município de Lamego organizou de novo um evento equestre de excelência, com uma forte adesão popular e a participação de cavaleiros de vários pontos do país. Durante o próximo ano, vamos manter esta aposta, indo assim ao encontro da paixão pelos cavalos que muitos lamecenses têm, assumindo-se ainda como um importante cartaz turístico”, afirma Catarina Ribeiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego.

A beleza ímpar do mundo equestre também esteve em destaque com a realização de vários outros eventos: passeios equestres, desfiles de charretes, demonstrações de cavalos, a Feira de Gado e Cavalos e uma grande noite de fados com Cristina Marques.

GC CM