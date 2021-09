Lamego atribui Medalha de Ouro ao Patronato Nuno Álvares Pereira

A Câmara Municipal de Lamego vai atribuir a Medalha de Ouro da Cidade ao Patronato Nuno Álvares Pereira, em cerimónia a realizar no próximo dia 4 de setembro, pelas 11 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lamego. Esta distinção será atribuída, tendo em conta que esta instituição “ao longo de décadas criou uma solidez e uma firme consolidação, independência, reputação e respeito granjeado junto de todas as instituições locais e nacionais”.

Durante a cerimónia de outorga, será feita a apresentação pública do livro “100 Anos 1000 Histórias”, da autoria de Alberto de Jesus Almeida, publicado por ocasião do centenário do Patronato Nuno Álvares Pereira (1920-2020).

Devido ao contexto da atual pandemia, a participação na cerimónia de outorga da Medalha de Ouro será de acesso reservado.

A 20 de janeiro de 1920, após “uma análise profunda sobre a problemática da educação em Portugal por diversas individualidades de Lamego, uniram-se vontades e juntaram-se esforços para ajudar no combate nacional contra o analfabetismo”, criando a Associação de Proteção à Juventude Pobre de Lamego, uma escola dirigida aos rapazes mais desfavorecidos, dando origem ao Patronato Nuno Álvares Pereira.