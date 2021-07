Lamego: autarquia está a renovar a sinalização horizontal em diversos arruamentos

O Município de Lamego está a renovar a sinalização horizontal em diversos arruamentos e vias um pouco por todo o concelho que apresentavam sinais de desgaste. Os trabalhos estão a decorrer nos itinerários com maior tráfego no âmbito de uma empreitada que prevê a pintura da sinalética horizontal com o objetivo de reforçar a segurança de peões e automobilistas.

A empreitada iniciou esta quarta-feira, dia 21, na Av. Afonso Henriques, e foi adjudicada à empresa “SINALNORTE – Sinalização e Marcação de Estradas”.

O valor total do investimento é superior a 40 mil euros.