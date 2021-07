Lamego: Câmara Municipal estabelece protocolo com Irmandade dos Remédios e Cultura do Norte

A Câmara Municipal de Lamego firmou um protocolo de parceria com a Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios e a Direção Regional da Cultura do Norte, no âmbito de um programa de requalificação e reabilitação do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. A intervenção está prevista para breve e para além do edifício e do escadório, abrangerá também o espaço exterior adjacente.

Tendo em conta a importância do Santuário de Nossa dos Remédios, não só como um dos monumentos religiosos mais simbólicos do país mas também como parte integrante da vida dos lamecenses, a Câmara Municipal de Lamego acaba de celebrar um acordo de parceria com a Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios e a Direção Regional da Cultura do Norte (DRCN).

Nos termos deste novo acordo, as entidades envolvidas vão assim proceder à implementação de um programa de reabilitação e requalificação do edifício do Santuário e do seu escadório, assim como do parque e da mata contígua. Neste sentido, a intervenção vai permitir que a autarquia de Lamego seja responsável por todo o processo de gestão desta operação tendo em consideração a reabilitação, a valorização e a conservação deste importante monumento nacional.

Ângelo Moura, presidente da Câmara Municipal de Lamego, sublinha que «esta ação vai dotar o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios com melhores condições de acessibilidade, proporcionando também uma nova dinâmica paisagística a todo o espaço envolvente, tornand-o num local ainda mais bonito e agradável para quem o visita. Será uma intervenção significativa que envolverá todo o edifício mas também o património vegetal da mata e do Parque de Santo Estevão e que contará com o apoio e o acompanhamento por parte do município no sentido de assegurar que a mesma decorra com o rigor exigido numa obra desta envergadura.»

Localizado no Monte de Santo Estevão, o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1984, destacando-se como um dos locais de peregrinação mais importantes de Portugal.

Também recentemente a autarquia de Lamego estabeleceu um protocolo com o Departamento da Pastoral do Turismo da Diocese de Lamego e a Irmandade dos Remédios que vai possibilitar a abertura ao público das Torres do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Na prática, este acordo permitirá a criação de um novo produto turístico, podendo os visitantes beneficiar de uma nova vista panorâmica da Mata dos Remédios e da cidade.

De salientar também que a tradicional “Festa em Honra de Nossa Senhora dos Remédios”, uma das maiores a nível nacional, foi distinguida como uma das “7 Maravilhas da Cultura Popular”.