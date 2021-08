Lamego: campanha de sensibilização para separação de resíduos recicláveis

No seguimento de outras ações de cariz ambiental, a Câmara Municipal de Lamego, numa iniciativa conjunta com a Resinorte (empresa responsável pelo tratamento e valorização de resíduos urbanos de 35 municípios do norte central), levou a cabo uma campanha de sensibilização junto do comércio local com o intuito de promover e incentivar a separação de resíduos recicláveis nos respectivos estabelecimentos.

Destinada a comerciantes da área da restauração e bebidas, a iniciativa decorreu de forma localizada, designadamente na Rua da Olaria e na Avenida Visconde Guedes Teixeira, na freguesia de Lamego (Almacave e Sé).

Numa altura em que a cidade de Lamego se encontra repleta de turistas e se prepara para o período das famosas festas do concelho (Nossa Senhora dos Remédios), a autarquia considera de enorme relevância o alerta para uma correta e eficaz separação de resíduos, assim como o depósito dos mesmos nos respetivos Ecopontos.

No decorrer da ação foram disponibilizados sacos para a separação correta dos detritos recicláveis que contemplavam vidros, embalagens, papel e cartão.

Para o próximo mês de setembro estão já previstas diversas iniciativas do mesmo cariz, nomeadamente para a zona baixa da cidade.