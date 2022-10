Lamego: “CASA” fomenta procura ativa de emprego pelos moradores do Bairro da Quinta de Sto. António

Inserido no programa nacional “Bairros Saudáveis”, o projeto “CASA” continua a implementar várias ações que pretendem melhorar a qualidade de vida no Bairro da Quinta de Santo António.

A realização de uma oficina de procura ativa de emprego foi a mais recente iniciativa levada a efeito, dirigida aos moradores deste bairro social da cidade de Lamego. Durante a sessão, uma técnica da Obra Kolping de Portugal explicou, em detalhe, como deve ser feita uma procura ativa de emprego nas plataformas online.

Também foi transmitida toda a informação sobre a melhor forma de elaborar um currículo vitae e abordada a importância de promover candidaturas espontâneas.

O projeto “CASA” também aconselhou os jovens a ingressarem em percursos formativos com o objetivo de aperfeiçoarem a sua qualificação, caso possuam baixos níveis de escolaridade.

Nos últimos meses, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego e a Obra Kolping de Portugal estão a atuar junto dos moradores do Bairro da Quinta de Santo António com a missão de fomentar as relações entre si e a comunidade local e melhorar a qualidade de vida dos residentes e incentivar a sua integração social.

GC SCM Lamego