Lamego celebra Dia da Criança com a oferta de um “Kit Criança”

A Câmara Municipal de Lamego assinalou o Dia Mundial da Criança, que se celebra a 1 de junho, com a oferta de um “Kit Criança” a todos os meninos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. As ofertas entregues neste dia visaram fomentar o seu desenvolvimento pessoal e social e foram constituídas por quatro elementos que simbolizam o processo de crescimento e aprendizagem dos mais novos. Em visita ao Centro Escolar Nº 2, Ana Catarina Rocha, Vereadora da Educação, procedeu à entrega simbólica de alguns kits proporcionando alegria e boa disposição.

Ao longo do Dia Mundial da Criança, a presença de palhaços e muita música também fez as delícias dos mais pequenos. O conjunto de iniciativas “Alegria e Esperança – Sou Criança!” contou ainda com a colaboração dos agrupamentos de escolas do concelho.

O Dia Mundial da Criança comemora a aprovação da Declaração dos Direitos da Criança pela Assembleia Geral da ONU, a 20 de novembro de 1959.