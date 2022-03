No Dia Mundial da Poesia, os alunos dos estabelecimentos de ensino do 1º ciclo de Lamego levaram a poesia para fora da sala de aula.

Em locais improváveis, como alguns supermercados da cidade, as crianças recitaram poemas da sua autoria e de autores consagrados.

Enquanto o público fazia as suas compras, os alunos distribuíam poesia e sorrisos. De características inéditas, a iniciativa foi levada a efeito pelo Município de Lamego e pelos agrupamentos de escolas do concelho.