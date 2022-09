Lamego celebra Semana Europeia do Desporto

Até 30 de setembro, o Município de Lamego celebra a Semana Europeia do Desporto, com a realização de um leque alargado de atividades, especialmente dirigidas à comunidade escolar e aos idosos do concelho. As iniciativas desportivas envolvem o Agrupamento de Escolas Latino Coelho, os Bombeiros Voluntários de Lamego e os ginásios Fitness Factory, C&M Box e SpotOn Box.

Integrado na Semana Europeia do Desporto decorreu, a 23 de setembro último, o BEACTIVE DAY, um evento dedicado ao Fitness onde os clubes de Fitness e Saúde da cidade promoveram um programa de ações centrado na promoção da atividade física. Esta campanha inclusiva foi aberta à participação do público em geral, independentemente da idade, sexo ou origem socioeconómica, pois o objetivo central é usufruir dos benefícios da atividade física e difundir a mensagem #BEACTIVE no seio da sociedade.

Em simultâneo, também decorre a Fitness Open Week, com a abertura de portas de um grande número de clubes à comunidade para que possam experimentar diversas modalidades.

A Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa da Comissão Europeia destinada a promover o desporto e a atividade física em toda a Europa.

GC