Lamego: Centro Interpretativo da Máscara Ibérica encerrado para obras

A Câmara Municipal de Lamego procedeu ao encerramento temporário do Centro Interpretativo da Máscara Ibérica (CIMI), situado em Lazarim, com vista à realização de obras de reabilitação e manutenção do equipamento.

Aberto ao público em janeiro de 2016, como primeiro espaço ligado ao ritual da máscara criado na Península Ibérica, o CIMI tem como principal objetivo a valorização, promoção e divulgação deste património cultural de importância, simbolismo e significado universalmente reconhecido.

A Câmara Municipal de Lamego lamenta o incómodo e apela à compreensão de todos, na certeza de estar a trabalhar para garantir as melhores condições de segurança e funcionamento a todos os que usufruem deste equipamento cultural.