Lamego: Cidade Europeia do Vinho inspira Desfile de Carnaval Escolar

As crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do concelho de Lamego e algumas instituições de solidariedade social juntaram-se, pela primeira vez, às celebrações do “Douro – Cidade Europeia do Vinho”. Esta comemoração que une dezanove concelhos da região foi o mote que inspirou, este ano, o tradicional Desfile de Carnaval Escolar que percorreu as principais ruas e avenidas da cidade.

Neste cortejo carnavalesco participaram mais de 1300 figurantes que exaltaram as temáticas ligadas ao vinho, ao enoturismo, à cultura e ao património locais.

À passagem dos mais pequenos, familiares e amigos aplaudiram este animado e colorido desfile, organizado pelo Município de Lamego.

Os estabelecimentos de ensino e instituições sociais participantes foram os seguintes: Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Agrupamento de Escolas da Sé, Associação Portas P’ra Vida, Associação Infantário e Jardim Infantil “O Pintinhas”, Patronato S. José, APITIL, Centro Diocesano de Promoção Social, Colégio de Lamego e Santa Casa da Misericórdia de Lamego.