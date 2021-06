“Lamego Cidade Poema” homenageia Fausto Guedes Teixeira

O festival literário “Lamego Cidade Poema” celebrou, pelo quarto ano consecutivo, a poesia e os livros, sobretudo junto do público mais jovem, homenageando ao mesmo tempo Fausto Guedes Teixeira, “o poeta do amor” nascido nesta cidade há 150 anos.

Organizado pela Câmara Municipal de Lamego, em parceria com a Rede de Bibliotecas de Lamego e a curadoria de Rui Rodrigues e José Pedro Leite, “Lamego Cidade Poema” é um evento de referência na região e no país e uma das grandes apostas do programa cultural autárquico, pela sua vertente literária e de entretenimento, bem como de promoção do gosto pela poesia e pelos livros. “Saúdo a colaboração da nossa comunidade educativa que fomentou a reflexão e a capacidade crítica dos nossos alunos, desafiando-os a transformar em verso toda a sua paixão e vivência cultural. Transformámos este nobre e histórico burgo na capital da Poesia e da Literatura em Portugal”, afirma o Presidente da Câmara Municipal, Ângelo Moura.

Beatriz Bento (Escola Secundária Latino Coelho) e Margarida Carvalho (Escola Secundária da Sé) foram as alunas premiadas no âmbito do concurso “Poesia”, enquanto que João Trindade (Escola Secundária Latino Coelho) foi o aluno premiado do concurso “Ilustração” e autor do cartaz de divulgação do evento.

Ao longo de três dias, o festival literário “Lamego Cidade Poema” ofereceu um programa de atividades bastante diverso e eclético dirigido a vários públicos e marcado por várias iniciativas: sessões de poesia, conversas temáticas, um concerto poético e uma peça de teatro para crianças, destacando-se também a apresentação pública do “Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira” que o Município de Lamego decidiu instituir como forma de homenagear o poeta que se distingue pela “sua lírica lúgubre, contemplativa e melancólica”.

Outro dos momentos altos foi a apresentação pública de “Acordes de Lamego em Tempo de Pandemia”, uma nova obra literária, construída por 40 autores como um testemunho e um registo histórico sobre os tempos de pandemia que avassalaram a humanidade e, em particular, a cidade de Lamego.

Mais uma vez, a atuação musical do grupo Vitor Blue no Teatro Ribeiro Conceição marcou o encerramento deste festival. Este projeto musical apresentou a orquestração dos poemas vencedores produzidos, com imaginação e originalidade, pelos alunos de diferentes estabelecimentos de ensino que participaram nesta iniciativa desde o início do ano. Um momento em que a música e a palavra poética também refletiram, em palco, a matriz cultural de Lamego.