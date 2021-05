Lamego colabora com a Orden del Camino de Santiago na organização de eventos

O Município de Lamego e a Orden del Camino de Santiago vão colaborar na organização de eventos de promoção turística, em particular na realização de iniciativas relacionadas com o Caminho de Santiago. A formalização desta cooperação transfronteiriça foi celebrada a 28 de maio, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, na presença do Presidente Ângelo Moura e do Vice-Presidente da Orden del Camino de Santiago, Alejandro Rubín Carballo. No âmbito da assinatura deste convénio, ambas as partes comprometem-se ainda a promover ativamente todas as atividades realizadas. No final da sessão, Ângelo Moura e a Vereadora Ana Catarina Rocha foram distinguidos pela Orden com a outorga de Medalhas Comemorativas.

O Teatro Ribeiro Conceição acolheu ainda, neste dia, as primeiras Jornadas Internacionais “Caminho de Santiago – O Caminho Português” dedicadas ao Caminho Português Interior. O culto jacobeu tem aqui um território fundamental para se compreender a verdadeira dimensão internacional do fenómeno das peregrinações.

Lamego integra a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, um organismo que une 60 entidades que ambiciona implementar uma estratégia e sinalética comuns nestas vias de peregrinação que têm como destino a Catedral de Santiago de Compostela, na Galiza.

Escondidos entre os socalcos do Douro Vinhateiro, os troços que atravessam o concelho de Lamego do Caminho Português Interior e do Caminho de Torres oferecem neste momento condições adequadas aos peregrinos. A existência de sinalética ao longo de 29 quilómetros do Caminho Português Interior é a principal benfeitoria que o Município de Lamego introduziu recentemente neste itinerário espiritual e cultural cada vez mais procurado.